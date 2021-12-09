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Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı - Son Dakika

Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı

09.12.2021 22:40

Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı Fırtınayla birlikte gelip kafedeki saksıların arasına sığındı Bir kafenin kapısına kadar gelen kelebek için Doğa Koruma ve Milli parklar ekibi harekete geçti Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dünyada ender görülen bir tür olan ve en...

Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı

Fırtınayla birlikte gelip kafedeki saksıların arasına sığındı

Bir kafenin kapısına kadar gelen kelebek için Doğa Koruma ve Milli parklar ekibi harekete geçti

ANTALYA - Antalya'nın Alanya İlçesi'nde dünyada ender görülen bir tür olan ve en hızlı kanat çırpan kelebek olarak bilinen mekik kelebeği koruma altına alındı. Bir kafe işletmecisi tarafından yakalanan Mekik Kelebeği Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkililerine teslim edildi. Kelebeği yakalayan işletmeci bunun bir şans olduğunu dile getirerek, "Ender bulunan bir tür kelebeğin işyerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum" dedi.

Alanya'da yaşayan Turgay Dündar, eşi tarafından işletilen işyerinin hemen önünde bulunan saksıların arasında kelebeği gördüğünü ve yakalayarak boş bir kuş kafesine koyduğunu söyledi. Dündar, "Çok kötü ve fırtınalı bir hava vardı. Eşimle sabah işyerini açmaya gittiğimizde hemen yanda saksıların olduğu yerde büyük bir kelebek fark ettim. Yanına gittiğimde kanatları ıslanmış ancak muhteşem desenli bir kelebek olduğunu fark ettim" diye konuştu.

"Şans olarak değerlendiriyorum"

Daha sonra internette araştırınca kelebeğin, özellikle Akdeniz bölgesinde nadir görülen ve en hızlı kanat çırpan 'mekik kelebeği' türü olduğunu öğrendiğini anlatan Turgay Dündar, "Ender bulunan bir tür kelebeğin işyerimizin kapısına kadar gelmesini bir şans olarak değerlendiriyorum. Gördüğünüz gibi kaçmasın diye kuş kafesine kapattık. Ayrıca Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Alanya Şefi Mevlüt Kodal'ı arayarak yardım istedik" şeklinde konuştu.

"Tutanakla teslim alındı"

Daha önceden de yavru bir kedinin gelerek kendilerine sığındığını ifade eden Turgay Dündar, bunları anlatırken birden kelebek kafesin içinde uçarak üstte bulunan aralıkların geniş olmasından dolayı dışarı çıktı. Kısa bir kovalamacanın ardından kelebek tekrar yakalanarak kafese konuldu. Kafesin üstü ise bir tülbentle kapatıldı. Kısa bir süre sonra Alanya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri işyerine gelerek kelebeği bir tutanak ile teslim aldılar. Doğa Koruma çalışanları çok ender bir kelebek olduğunu söyleyerek kelebeğin bakımını yaptıktan sonra tekrar doğaya salacaklarını söylediler.

Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı
Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı
Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı
Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ender görülen 'Mekik Kelebeği' Alanya'da koruma altına alındı - Son Dakika


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