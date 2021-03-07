Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok! Mahkemeye verdi... - Son Dakika

Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok! Mahkemeye verdi...

07.03.2021 08:35
Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok! Mahkemeye verdi..., System.String[]

Ender Gündüzlü'nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve "Aşk Kaç Beden Giyer"in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi.

Ender Gündüzlü'nün, İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nde açtığı ilk davadaki iddiasına göre; Hadise 2 yıl önce Trendyol alışveriş sitesiyle 500 bin Euro karşılığında reklam anlaşması imzaladı ve "Aşk Kaç Beden Giyer"in site reklamlarında kullanılmasına izin verdi. Ancak bunun için kendisinden, söz yazarı Deniz Erten'den ve yapımcı Bülent Seyhan'dan izin almadı. Gündüzlü'nün avukatı, Hadise'nin yanı sıra sitenin sahibi DSM Grup Danışmanlık'a da tazminat davası açtıklarını belirtti.

Ender Gündüzlü

HADİSE: İZNİ VAR!

Hadise'nin avukatı ise cevap dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: "Ender Gündüzlü, Hadise'ye verdiği muvafakatname ile eserin yayınlanmasına, çoğaltılmasına, dağıtılmasına, internet ve her türlü dijital ortamda yayımlanmasına izin vermiştir. Davanın reddini istiyoruz."

Dava devam ederken Ender Gündüzlü, Hadise ve DSM Grup Danışmanlık'a ikinci bir dava açtı. Dilekçede önceki davanın görüldüğü mahkemede bilirkişi incelemelerinin yapıldığı anlatılarak "Bilirkişi raporlarında Ender Gündüzlü'nün davalılardan talep edebileceği en az tazminat tutarının 141 bin 885 lira olabileceği netlik kazandığından ikinci davayı açmış bulunmaktayız" denildi.

Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok! Mahkemeye verdi...

Trendyol, İstanbul, Hadise, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Ender Gündüzlü'den Hadise'ye şok! Mahkemeye verdi... - Son Dakika Magazin


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