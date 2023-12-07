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Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama - Son Dakika
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Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama

Ünlü Doktor Ender Saraç'ın oğlunu istismar ettiği iddia edildi. Çocuğun okuldaki rehber öğretmenine anlattıklarının yazıldığı tutanakta mide bulandıran ifadeler yer alırken, Saraç ise ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi.

07.12.2023 - 09:45,  Güncelleme: 10:20
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Sık sık televizyon programlarında boy gösteren Doktor Ender Saraç'ın 8. sınıfa giden oğlunu istismar ettiği öne sürüldü. Çocuğun anlattıkları tüyler ürpertirken, Saraç ise Haberler.com'a yaptığı ilk açıklamasında "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." dedi.

Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor ilk açıklamayı Haberler.com'a yaptı
Ender Saraç

MİDE BULANDIRAN İDDİALAR TUTANAKTA YER ALDI

Saraç'ın oğlu M. Saraç 5 Aralık 2023 günü okuldaki rehber öğretmenine mide bulandıran bir iddiadan bahsetti. Okuldaki rehber öğretmen tarafından tutulan raporda şu ifadeler yer aldı: "Bu sabah rehber öğretmeniyle babasının cinsel istismarı ile ilgili bilgi paylaşımı yapmış. Bunun üzerine anne ile yapılan görüşmede olay detaylandırılmıştır. M. Saraç 2 hafta önce annesine babasının gereksiz yere özel bölgesine dokunması, sürekli banyoya sokmaya çalışması, sürekli kızdığı, krem sürme bahanesiyle ön özel bölgesini ovalaması, cinsel içerikli film seyrettirmesi (Bu esnada çocuğun istememesi, kapat deyince kapatmaması, omzunu okşaması)nı aktarmıştır. Anne avukat ile konuşmuş, ancak istediği aksiyon alınmamıştır. Anne başka avukat ile görüşmüş avukatı telefon ile görüşmeye katıldığı ve okuldan ilçe, milli eğitime bildirmemizi talep etti. Alınan kararlar: Bu tutanakla birlikte okul müdürüne bilgi verilip gerekli aksiyon alınacak, anneye süreç ile ilgili bilgi verilecektir."

İşte o tutanak:

Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktor ilk açıklamayı Haberler.com'a yaptı

SARAÇ'TAN İLK AÇIKLAMA: İFTİRA OLDUĞUNU KANITLAYACAĞIM

İddiaların ardından ilk kez Haberler.com'a açıklama yapan Dr. Ender Saraç, iddiaları kesin bir dille yalanlayarak "Kesin ve net iftira. Bunu kanıtlayacağız." ifadelerini kullandı.

Haberler.com'un ulaştığı okul yetkilileri ise yasal sürecin devam etmesi nedeniyle konuya ilişkin bilgi veremeyeceklerini belirttiler.

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Ender Saraç, Magazin, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama - Son Dakika
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