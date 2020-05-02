Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu - Son Dakika

Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu

6 saat önce

Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor.

Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu, System.String[]

Ünlü konuklarla eğlenceli bir programa ev sahipliği yapan Tuzla Belediyesi, sanat ve televizyon dünyasının sevilen isimlerini izleyicilerle buluşturmaya devam ediyor. E-Talks Tuzla serisinin cuma akşamı yapılan programdaki konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç oldu.


Yayına katılan Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı, belediye olarak alınan tedbirlerden bahsetti. "Nasıl herkes sosyal mesafeyi koruyup, maskesini takıp, sokağa çıkma yasağını uyguluyorsa, biz de genel tedbirleri aldık. Ayrıca ihtiyaçları olana yardım, rutin belediyecilik hizmetleri ve tüm çalışmalarımız son sürat devam ediyor. Ramazan etkinliklerine sosyal medya üzerinden sizinle başladık. Öte yandan sağlık çalışanlarına destek olmaya devam ediyoruz. Bunlarla beraber yeni projelerimiz olacak. Mahallelerdeki kanaat önderleri ile buluşma sosyal medyada halk meclisi ve gençlerle buluşma programları ile devam ettireceğiz. Tuzla halkına ve Tuzla dışındaki herkese hoş sohbetler diliyorum. Doktor Bey'e de selamlarımı saygılarımı iletirsiniz. İyi yayınlar diliyorum" diyerek programdan ayrıldı.


Programın konuğu sağlıklı beslenme uzmanı Ender Saraç, Ramazan'da beslenme ve Covid-19 ile mücadele kapsamında neler yapmalıyız sorularının cevaplarını ayrıntılı olarak verdi. Üç şeye dikkat etmeliyiz: Evde kalmak, elleri yıkamak ve maske takmak diyen Saraç, bu süreçte bağışıklık sistemimize dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizerek izleyicilerine detaylı bilgiler aktarırken şu şekilde konuştu.


"Sosyal mesafe değil fiziki mesafe"


Fiziki mesafenin korona ile mücadele için hayati öneminden bahseden Saraç, "1.5-2 metre mesafe koymak doğru olacaktır. Sadece el yıkama yüzde 55, maske kullanımı yüzde 45 oranında koruma sağlarken, maske ve el yıkama beraber uygulandığında yüzde 65 koruma sağlar" dedi.


Küçük tedbirlerden de bahseden Saraç, "Maskeye karanfil yağı, kekik yağı sürerseniz çok faydası olur. Burun delikleri ile ağzın yakınına uygulayabilirsiniz. Ağzınızı sert diş fırçasıyla fırçalamayalım. Dışarıda yürüyen merdivenler, kapı gibi yerlere dokunduğumuzda sizden önce virüslü biri dokunmuş olabileceği için burnunuza, gözünüze dokunmayın. Sert diş fırçaları ağzınızda çizik oluşturacağı için dişi kanatabilir. Bu ise ağız mukozasında yuva oluşmasına ve virüslerin yayılmasına olanak sağlar. Yumuşak diş fırçası kullanmalıyız. Ayrıca göz kaşımaktan da kaçınmalıyız" dedi. - İSTANBUL

Tuzla Belediyesi, Ender Saraç, Tuzla, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.05.2020 05:54 Kaynak: İHA


Son Dakika

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü 45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Karantinada olan Müge Anlı, yerleri silmekten 9 kilo verdi Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil 41 yaşındaki Yeşim Erçetin, sevgilisiyle öpüşme videosunu paylaştı Survivor'dan elendikten sonra adada mahsur kalan yarışmacıların iki hafta içinde ülkeye dönmeleri planlandı Instagram hesabından fotoğrafını paylaşan Fahriye Evcen'e beğeni yağdı Dövülerek öldürülen sosyal medya fenomeni Şehmuz Özdemir'in son görüntüleri ortaya çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Ertuğrul Özkök'ten ilginç itiraf: Yatak odasından canlı yayın yapan Gonca Vuslateri'yi dikizledim Sakarlıkta sınır tanımayan ünlü, önce evini yaktı sonra bacağını kırdı Enes Batur, "en yüksek aboneye sahip bireysel kanal" ünvanını çocuk kanalına kaptırdı Gülben Ergeni eski rol arkadaşı Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında konuştu: Nefes aldığını biliyoruz Halk Ozanı Arif Gülcani, nöbet tutan polislere saz çalıp şarkı söyleyerek teşekkür etti Karantina sürecinden etkilenen Simge Sağın, konser videolarını izlerken hüngür hüngür ağladı
Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu? Koronavirüse karşı maske takmayan Kaya Çilingiroğlu, takanları eleştirdi: Seni koruyor mu?         
00:24
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde 2 top skandalı         
23:49
Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir Erdoğan, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlar için talimatı verdi: Pazartesi güzel haberler gelebilir         
23:48
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan darbe imalarıyla ilgili dikkat çeken mesaj: Allah'a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka kimseye eyvallahımız yoktur         
23:25
Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı Gelecek Partisi Çanakkale Kurucu İl Başkanı kumar baskınında yakalandı         
22:58
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü 48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü         
22:34
Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu Son Dakika: Gebze'de günlük 5.000 koronavirüs testi kapasiteli laboratuvar kuruldu         
22:24
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı         
22:02
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı         
21:46
Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var Acun Ilıcalı: Mesut'un Fenerbahçe'ye gelmesiyle ilgili güzel hislerim var         
21:30
Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı Karantinadaki kadın mühendis, yurt çalışanlarına teşekkür için 30 tepsi baklava ısmarladı         
21:12
Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Madonna'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:56
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti         
20:45
İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi İngiltere Başbakanı ve nişanlısı oğullarına Johnson'ın hayatını kurtaran doktorların ismini verdi         
20:38
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi         
20:36
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti         
20:00
Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti Rus ordusu Suriye'de ilk kez ABD askerlerinin yolunu kesti         
19:52
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü         
19:47
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü 16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü         
19:43
Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü Sağlık Bakanı Koca: 30 Mart'tan bu yana ilk kez günlük vaka sayısı 2.000'in altına düştü         
19:39
Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 2 Mayıs verilerine göre koronavirüsten ölenlerin sayısı 78 artarak 3 bin 336'ya yükseldi         
19:26
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı         
19:10
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı         
19:03
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı         
18:49
Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı Hazine'nin dört aylık borçlanması 123 milyar TL ile tüm zamanların rekorunu kırdı         
18:46
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil         
18:44
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş         
18:37
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti         
18:22
ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı ABD'li iş insanı Cannor, borsada kazandığı 1,6 milyon doları çalışanlarına dağıttı         
18:17
Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor Meteoroloji 5 il için turuncu uyarı yayınladı: Kuvvetli yağış geliyor         
18:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2020 00:36:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ender Saraç, E-Talks Tuzla programına konuk oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]