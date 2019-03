Ender Saraç'tan Şalgam Suyu Tavsiyesi

ADANA Sağlık Festival'ine katılan Dr. Ender Saraç, Adana kebabı yiyenlere, kolay hazım için şalgam suyu içmelerini önerdi.

ADANA Sağlık Festival'ine katılan Dr. Ender Saraç, Adana kebabı yiyenlere, kolay hazım için şalgam suyu içmelerini önerdi. Saraç, A, C ve B vitaminleri içeren şalgam suyunun cilt için de faydalı olduğunu söyledi. Dr. Ender Saraç şöyle konuştu:



"Şalgam suyu hazmettiricidir. Şalgam suyunun içerisinde bir çeşit laktik asit vardır. Et kebap, ağır yağlı yiyoruz ya, şalgam suyu etin ve ağır yemeklerin hazmedilmesine yardımcı oluyor. Şalgam suyu aynı zamanda çok iyi bir probiyotiktir. Tıpkı kefir gibi, iyi bir yoğurt gibi, tıpkı boza gibi, tıpkı kombu çayı gibi, tıpkı tarhana çorbası gibi şalgam suyu bağırsaklarımızdaki zararlı bakterileri yok ediyor."



EGE'DE BOZA, ADANA'DA ŞALGAM



Ege bölgesinde boza tüketildiğini Adana'da ise şalgam suyunun tercih edildiğini söyleyen Saraç şunları kaydetti:



"Adana'da probiyotik olarak şalgam suyu içilir. Şalgam suyu, Adana'nın ülkemize kazandırdığı müthiş şifalı bir içecektir. Şalgam suyu kan yapıcıdır. Şalgam suyunu kışın, her gün bir bardak içerim. Ama içerisine bolca limon sıkarım. Şalgam suyu sanıldığı gibi tansiyonu yükseltmez. Çünkü içerdiği antioksidanlar ile uzun vadede hem kalp ve damar sağlığı için çok fayda sağlıyor hem de kansere karşı koruyor. Şalgam suyu içerdiği A vitamini sebebiyle gözler için de büyük şifa kaynağıdır."



Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

