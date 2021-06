Enderun çocuklar, 3 projeyle Teknofest'e katılıyor - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin hazırladığı 3 proje, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali olan Teknofest 2021'e katılmaya hak kazandı. Öğrenciler, ön elemeyi geçen "Sesimi duyan var", "Yaşam frekansı 4.0" ve "Deprem sensörü" projelerinin başarılı olacağına inanıyor.

TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak. Türkiye'nin en büyük havacılık festivali olan "Teknofest 2021'e başvuran Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin "Sesimi duyan var", "Yaşam frekansı 4.0" ve "Deprem sensörü" isimli projeleri ön elemeyi geçerek yarışma hakkı elde etti.

Bağcılar Enderun Kaşifleri isimli öğrenci grubunun hazırladığı "Sesimi duyan var" isimli projede; enkaz altında kalan kişilerin konumlarının oda hassasiyetinde tespit edilmesi ve kazazedelerle sesli iletişim kurulması amaçlanıyor. Evdeki oda kapı kasalarına monte edilecek üniteler, üzerinde barındıracağı sensörler vasıtasıyla odalara giriş çıkışları takip edecek ve bu bilgiler, "binanın kara kutusu" olarak da adlandırılabilecek bina ana ünitesine ve ilgili kişilere gönderilecektir. Deprem esnasında arama kurtarma ekipleri, bu bilgilere bina ana ünitesinden ulaşabilecekler ve böylece enkaz altındaki kazazedelere hızlı bir şekilde müdahale edebilmeleri mümkün olacak.

İnsan hayatını etkileyecek projeler

Bağcılar Enderun Pusulası grubunun "Yaşam frekansı" projesinde ise tasarlanan can yeleği, kişi denize düştüğü anda aktif olacak ve haberleşme ağı sayesinde konum bilgisini ve hayatta kalma durumunu arama kurtarma ekiplerine bildirecek, tasarlanan sistem ile can sallarının bakımlarını düzenli hale getirecek. Projede kullanılan Endüstri 4.0 teknolojisi, nesneler arası internet bağlantısı ile insanların can güvenliğini en üst düzeyde tutarak deniz kazaları sonucunda yaşanan ölüm oranlarının en aza indirilmesi hedefleniyor. Enderun Proje Ekibi'nin "Deprem sensörü" tasarısı da deprem şiddetini arttırmadan önce insanları uyarıp gerekli önlemleri almasını sağlayacak.

Teknofest'te Bağcılar'ı temsil edecek olan Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar dileyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Öğrencilerimiz insan hayatını etkileyecek ve topluma fayda sağlayacak önemli projeler üretiyorlar. Kendilerini çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum. Bu yaşta böyle güzel işler yapan çocuklarımız İnşallah ileride büyük teknolojik gelişmelere imza atacaklar" dedi.

Enderunlu çocuklar geçen sene de festivale 5 projeyle yer almıştı. - İSTANBUL