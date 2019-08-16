Son Dakika Haberleri: Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak
Son Dakika Güncel Haber

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak

1 saat önce

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak bu yıl 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak, System.String[]
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak bu yıl 17-22 Eylül'de gerçekleştirilecek TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Havacılık, uzay ve teknoloji konularında gençleri desteklemek ve bu alanlarda çalışmaya özendirmek amacıyla düzenlenen "TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 17-22 Eylül'de Atatürk Havalimanı'nda yapılacak.
Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde eğitim gören öğrenciler, kişilerin sosyal sorumluluk bilincini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre etmeyi amaçlayan "İnsanlık Yararına Teknolojiler Yarışmaları" sonucunda 7 projeyle finale kalarak TEKNOFEST'e katılma hakkı kazandı.
Dünyanın en büyük ikinci havacılık festivali "TEKNOFEST"e gidecek olan 12 kişilik takım, "Dijital Su Sigortası", "UyurGezmem", "Kazandıran Üstgeçit", "Kamuflaj Bileklik", "Tanıyan Teknoloji", "Engel(SİZ) Işık" ve "Newton'un Kaskı 4.0" isimli projelerini teknoloji meraklılarına sunacak.
Projelerden, "Uyurgezmem" ile uyurgezerlik sonucu oluşabilecek istenmeyen durumları en aza indirmek hedeflenirken, "Kamuflaj Bileklik" ile hayvan hırsızlığının önüne geçilmesi, "Newton'un Kaskı 4.0" ile trafik kazalarında sürücü güvenliğinin, "Tanıyan Teknoloji" ile de bebek arabalarında güvenliğin sağlanması amaçlanıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, TEKNOFEST kapsamında İstanbul'da 7 farklı kategoride mücadele edecek Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerine başarılar diledi.
Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Hükümetin zam teklifine sendikalardan tepki: Yok sayıyoruz
3 günlük köpek yavrularını poşete koyup çöpe atan vicdansız kadın kamerada Hükümet memurlara zam teklifini açıkladı Gelen hesaba kızıp kafeye molotof attı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 17:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, 7 projeyle TEKNOFEST'e katılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]