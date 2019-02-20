Son Dakika Haberleri: Enderunlu Çocuklar Türk Sinemasını Mercek Altına Aldı

Enderunlu Çocuklar Türk Sinemasını Mercek Altına Aldı

26 dakika önce

Yönetmen Kerem Kurtuluş'un konuk olduğu Kariyer Günleri'nde ilk filmden unutulmaz karakterlerine kadar Türk Sineması, Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi kursiyerleri tarafından mercek altına alındı.

Enderunlu Çocuklar Türk Sinemasını Mercek Altına Aldı, System.String[]

Kurtuluş, yönetmen olmak isteyenlere "Yönetmen olmak için öncelikle işin her aşamasında çalışmanız gerekir. Senaryo, kamera, oyunculuk, ışık ve benzeri her alanda bilginiz olursa filmi o kadar iyi yönetirsiniz" dedi.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde geleneksel hale getirilen "Enderun Kariyer Günleri" etkinliğinin bu ayki konuğu Yönetmen Kerem Kurtuluş oldu.

Program, öğrencilerin hazırladığı, Yeşilçam'ın hafızalara kazınan replikleri ve danslarıyla zenginleştirdikleri bir mini tiyatro gösterisiyle başladı. Bilgi ve tecrübelerini paylaşan Kurtuluş, "İyi ışıkçı, iyi sanat yönetmeni, iyi kameramanla çalışırsanız ortaya iyi bir iş çıkar. Bunun içinse onları tanıyor olmanız gerekir. İşte bu nedenle geniş bir çevreye sahip olmak yönetmenin işini kolaylaştırır. Ayrıca sosyal olmak iş hayatında da pek çok avantaj sağlar" dedi.

Diğer alanlarda olduğu gibi yönetmenlikte de usta çırak ilişkisinin olduğunu anlatan Kurtuluş, okul yıllarından beri pek çok isimle çalıştığından ve her seferinde farklı bir şeyler öğrendiğinden bahsetti. Kurtuluş, "Kişi, kendi bildiğini yapmalı, bunu yaparken de işe yarayan ve yaramayan eleştirileri birbirinden ayırmalıdır. Göz önünde olan bir iş yapıyorsunuz ve herkes bir şey söyleyebiliyor ancak bunları sadece bir kısmı üzerinizde yapıcı bir etki bırakıyor. Zamanla bunu öğreniyorsunuz" diye konuştu.

"Yönetmen olmak için neler yapmalıyız, nereye gidip hangi eğitimleri almalıyız?"

Sinemanın mercek altına alındığı programda, ilk sinema filminin ne zaman çekildiği, Türkiye'de film sektörünün nasıl bir gelişim seyri izlediği, Türk sinemasının unutulmaz karakterleri de konuşuldu. Kurtuluş, bir öğrencinin sorduğu "Film çekerken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz?" sorusuna "Pek çok nedenle sorun yaşanabiliyor. Zaten yönetmenin görevi de bu problemlerle baş etmek ve kriz anlarını yönetmek. Bazen oyuncu farklı yönetmen farklı şeyler düşünebiliyor. İşte orada ortak bir noktada buluşmak gerekiyor. Bu oldukça zor bir şey. Fiziksel koşullardan kaynaklanan sorunlar, zamanlama sıkıntısı ve benzeri pek çok kontrol dışı sorun da meydana gelebiliyor. Ama sonuca ulaştığınızda bütün zorluklara değdiğini hissediyorsunuz" cevabını verdi.

Kurtuluş, yönetmen olmak isteyen diğer bir öğrencinin "Yönetmen olmak için neler yapmalıyız, nereye gidip hangi eğitimleri almalıyız?" sorusu karşısında şu açıklamayı yaptı: "Yönetmen olmak için öncelikle işin her aşamasında çalışmanız gerekir. Senaryo, kamera, oyunculuk, ışık ve benzeri her alanda bilginiz olursa filmi o kadar iyi yönetirsiniz. Eğer kamera istediğiniz performansı vermiyorsa bunu nasıl çözebileceğiniz konusunda yetkin olmanız gerekir. Yönetmenlik sadece oturup sahneleri izlemek değildir. Setin her noktasında bizzat aktif olarak çalışmaktır"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 05:29 Kaynak: Bültenler

Yönetmen, Güncel
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