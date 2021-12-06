Enderunlu çocuklar, yerli teknolojiyi konuştu - Son Dakika

Yeryüzündeki her şeyin zaman içinde uzaya çıkacağını söyleyen Helvacı, "Bu yüzden bütün bilgimizi teknolojiye dönüştürmemiz lazım" dedi.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi, düzenlediği bir etkinlikte geleceğin bilim adamı adayı olan öğrenciler ile İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Helvacı'yla buluşturdu. Havacılık Teknolojisi ve Uzay Bilimleri'nde uzman olan Helvacı, seminerde hem çocukların meraklarını giderdi hem de onlara tavsiyelerde bulundu.

Bilginin hayatta en pahalı nesne olduğuna vurgu yapan Helvacı, "Bilgi şahsımız, ailemiz ve ülkemiz adına an değerli hazinedir. Günümüzde bilginin en iyi kullanılacağı yerlerin başında havacılık ve uzay teknolojileri geliyor. Yeryüzünde gördüğünüz ne varsa hepsi bir şekilde zaman içinde uzaya çıkmak zorunda. Gelişen teknoloji de havacılık ve uzay teknolojisinin ilerlediğini gösteriyor. İleride belki de yerde araba bile bulmak zor olacak. Bu yüzden bütün bilgimizi teknolojiye dönüştürmemiz lazım. Teknolojide çok ileride olan ülkeler bizden farklı mı? Değil tabii ki. Hiç kimse senden benden üstün değil. Hiçbir farkımız yok hatta artımız var diyebiliriz. Bizim inanç sistemimiz öğrenmeyi emrediyor. Bizim teknolojiyi geliştirmeyi görev addetmemiz gerekiyor. Ne kadar donanımlı öğrenci, mühendis, sosyolog, doktor, matematikçi yetiştirirsek yeni dünya düzeninde o kadar başarılı oluruz. Kendini motive eden, bu işe adayan başarır. Sizler ülkemizin geleceğisiniz. Geleceğin teknolojilerini sizler oluşturacaksınız" dedi.

Yönetici vizyon sahibi olmalı

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'ni çok beğendiğini de ifade eden Helvacı, "Burası Enderun. Osmanlı'nın, sarayın, devletin beynini yetiştiren okullar demek. Burayı hizmete sunan, derdiyle ilgilenen Bağcılar Belediye Başkanımız Lokman Çağırıcı'ya da özellikle teşekkür ederim. Çünkü bu vizyon işidir. Yöneticileriniz vizyonlu olmazsa hiçbir yere gelemezsiniz. Bilimsel vizyonu için belediye başkanımızı tebrik ediyorum" diye konuştu.

Programın sonunda Helvacı ve öğrenciler müzik dinletisinde birlikte eğlenceli dakikalar geçirdi.