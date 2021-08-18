Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi, depremzedelere yönelik projesiyle TEKNOFEST'e katılacak - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, depremzedeler için geliştirdiği "Sesimi duyan var" projesiyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne katılmaya hak kazandı.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek TEKNOFEST 2021 yarışmasının finalistleri belli oldu.

Türkiye'nin en büyük havacılık festivaline başvuran Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir de "Sesimi duyan var" projesiyle finale kaldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gelir, prototip aşamasındaki projesinde, deprem sonrası enkaz altında kalan kişilerin konumlarının oda hassasiyetinde tespit edilmesini ve kazazedelerle sesli iletişim kurulmasını amaçladıklarını aktardı.

Gelir, kazazedelere ulaşma süresini uzatan en önemli sebebin, enkaz altındaki kişi sayısının ve konumlarının bilinmemesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Oda kapı kasalarına monte edilecek ünitelerin üzerindeki sensörler vasıtasıyla odalara giriş çıkışlar takip edilecek ve bu bilgiler binanın 'kara kutusu' olarak da adlandırılabilecek bina ana ünitesine ve ilgili kişilere gönderilecek. Deprem esnasında arama kurtarma ekipleri, bu bilgilere bina ana ünitesinden ulaşarak kazazedelere hızlı şekilde müdahale edebilecek. Ayrıca cihaz üzerinde bulunacak sesli iletişim modülü ile kazazedeyle iletişime geçilebilecek."

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da deprem sonrası enkaz altında kalan kazazedelere zamanında ulaşamamanın en önemli sorun olduğuna işaret ederek, öğrencileri Kerem Gelir'in projesinin buna çözüm sunduğunu ifade etti.

Kazazedelerin hayatlarını kurtaracak bu projenin geliştirilmesi neticesinde çok iyi şeyler elde edilebileceğine inandığını belirten Çağırıcı, Gelir'i fikrinden dolayı tebrik ederek, kendisine yarışmada başarılar diledi.

Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Kerem Gelir, geçen yıl üçüncüsü Gaziantep'te düzenlenen ve 84 ülkeden 5 bin finalistin katıldığı dünyanın en büyük havacılık festivalinde "Paniğini Maskele" projesiyle "En İyi Sunum" ödülünü kazanmıştı.