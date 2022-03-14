Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü - Son Dakika
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Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü

14.03.2022 16:40

Dünya Matematik Günü sebebiyle düzenlenen ve 3200 fotoğrafın yarıştığı uluslararası yarışmada Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinin 3 fotoğrafı sergileme ödülü kazandı.

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi Matematik Sınıfı öğrencileri, 2022 Dünya Matematik Günü sebebiyle düzenlenen "Matematik Birleştirir" temalı fotoğraf yarışmasına başvuruda bulundu. Bu amaçla öğrenciler, sınıfta arkadaşlarıyla birlikte çektirdikleri geometrik şekiller içeren eğlenceli fotoğrafları belirtilen adrese gönderdi.

3200 eser arasından seçildi

İngiltere'den Portekiz'e kadar dünyanın dört bir yanından başvuru yapılan yarışmada 3200 fotoğraf birbiriyle yarıştı. Yapılan değerlendirme sonucunda Enderunlu öğrencilerin gönderdiği 3 fotoğraf çok beğenildi ve sergilemeye değer bulundu.

Matematiği eğlenceli hale getirdiler

Başarılarından dolayı öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Birçok kişinin sıkıcı bulduğu matematiği severek eğlenceli hale getiren ve bunu başarılarına yansıtan çocuklarımızı yürekten kutluyorum. Hayatımızın her anında matematik var. Sizin bu başarılarınız hayatta da çok iyi yerlere geleceğinizi gösteriyor" dedi.

Dünyanın dört bir yanından gelen fotoğraflar arasından seçilenler, http://www.idm314.org adresinde yayınlandı.

Kaynak: Bültenler
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Bağcılar Belediyesi, matematik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Enderunlu matematikçilere sergileme ödülü - Son Dakika


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