Enderunlu Mustafa, TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Enderunlu Mustafa, TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu - Son Dakika

Enderunlu Mustafa, TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu

6 saat önce

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda yazılım alanında İstanbul Avrupa bölge birincisi oldu.

Enderunlu Mustafa, TÜBİTAK'ın yarışmasında birinci oldu, System.String[]

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencilerinden Mustafa Harun Kayalı, TÜBİTAK 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda yazılım alanında İstanbul Avrupa bölge birincisi oldu. Kayalı, 1-5 Haziran tarihinde Diyarbakır'da yapılacak final yarışmasında "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" isimli projesini sergileyecek.


TÜBİTAK-Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığınca Türkiye genelinde 12 bölgede düzenlenen 51. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nın İstanbul Avrupa Bölgesi ayağı İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde yapıldı. Yarışmada, Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencisi Mustafa Harun Kayalı da yazılım dalında "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" isimli çalışmasıyla yer aldı. Avrupa Bölge Sergisi'nde sunumu yapılan projeler, özgünlük, yenilikçilik, yararlılık, uygulanabilirlik, özümseme, hakimiyet ve kullanılan bilimsel yöntem gibi kriterlere göre jüri tarafından değerlendirildi. Üç gün süren detaylı incelemelerin ardından başarılı bulunan Kayalı'nın projesi birinci olarak ödüle layık görüldü.


Geleceğin bilim adamlarını yetiştirmekten dolayı mutluyuz


Avrupa Bölge Sergisinde yer alan "Oyundan Matematiğe: Asal Hedef" projesi ile İlköğretim seviyesindeki öğrencilerin matematik korkularının ve kavram yanılgılarının önüne geçilmesi amaçlanıyor. Geliştirilen oyunla öğrencilere matematik sevdirilirken işlem becerileri kazandırılacak. Birincilik kürsüsüne çıkan Kayalı, 1-5 Haziran tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecek Türkiye Finali'nde projesini sergileyecek.


Bağcılar'ı temsil eden Mustafa Harun Kayalı'yı tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "Birinci olan 3 projemiz Haziran ayında yapılacak Türkiye finallerine katılacak. Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi'nde geleceğin bilim insanlarını yetiştirmekten son derece mutlu ve gururluyuz. Öğrencilerimize bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum" dedi. - İSTANBUL

Bağcılar, İstanbul, Avrupa, Kayalı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:52 Kaynak: İHA
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