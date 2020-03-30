Enderunlu öğrencilerden karantina günlerinde örnek davranış - Son Dakika

Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, karantina günlerini kodlama çalışmaları, masa tenisi ve el becerisi etkinlikleriyle değerlendiriyor.

Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (kovid-19) nedeniyle eğitime ara verilmesi ve zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması uyarıları, ebeveynler kadar çocukları da etkiledi.

Eğitim dönemi boyunca çalışmalarıyla yer aldıkları her platformda başarılara imza atan Bağcılar Belediyesi Enderun Yetenekli Çocuklar Merkezi öğrencileri, karantina altında bulundukları evlerini de bilim ve eğlence merkezine çevirdi.

Miniklerden kimi yemek masasında kardeşiyle masa tenisi oynayarak kimi de resim yaparak ve kağıttan maskeler yaparak eğlenceli vakit geçirirken, bazı minikler ise renkli volkanik patlama deneyleri, bilgisayarda kodlama çalışması, dürbün yapımı gibi bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Oyun ve faaliyetlerini "hayat eve sığar" sloganıyla sosyal medyadan paylaşan çocuklar "canım sıkılıyor" diyen akranlarına da örnek oldu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, zamanlarını güzel değerlendirdikleri için tebrik ettiği Enderunlu öğrencileri evde kalmaya ve bol bol kitap okumaya davet etti.