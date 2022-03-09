Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor - Son Dakika
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Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor

09.03.2022 16:26
Endişe arttı! Irpin'de halk hem Rus ordusuyla hem de soğuk havayla mücadele ediyor

Rusya-Ukrayna savaşının 14. gününde vatandaşlar, Irpin'de Ukrayna ordusu bir yandan kenti savunmaya çalışırken diğer taraftan da tahliye sürecini yönetmeye çalışıyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 14'üncü gününde Kiev yakınlarındaki Irpin kentinde panik büyüyor. Vatandaşlar hem soğuk havaya karşı hem de Rus ordusuna karşı savaşıyor.

YAŞLILAR EL ARABASIYLA TAŞINIYOR

Kiev yakınlarındaki kentte yaşayan çocuk, kadın ve yaşlılar, çatışma alanlarının dışına kaçmaya çalışırken Ukraynalı askerler de yardımcı oluyor. Özellikle yaşlılara destek olmaya çalışan Ukraynalı askerler tekerlekli sandalye bulamayınca bazı yaşlıları el arabasında taşımak zorunda kaldı. Rus askerlerinin baskıyı artırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaklaşık 20 kilometre mesafedeki Irpin kentinde endişe ve panik katlanarak artıyor.

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