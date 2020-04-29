"Endişeliyiz, ekonomide Covid-19 etkisi kadınları vurabilir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 'Endişeliyiz, ekonomide Covid-19 etkisi kadınları vurabilir' - Son Dakika Ekonomi

"Endişeliyiz, ekonomide Covid-19 etkisi kadınları vurabilir"

6 saat önce

İçinden geçtiğimiz Covid-19 salgın dönemi nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de ekonomi olumsuz etkileniyor.

İçinden geçtiğimiz Covid-19 salgın dönemi nedeniyle tüm dünyada ve Türkiye'de Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi olumsuz etkileniyor.

Üretim ve ticaret faaliyetlerinin yavaşlamasının bir sonucu olarak işten çıkarmaların artmasının beklendiği yakın gelecekte, özellikle kadınların çalışma hayatında içinde maruz kaldıkları eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da artacağından kaygı duyan Yanınızdayız Derneği, konuyla ilgili bir açıklama yayımladı.

Yanınızdayız Derneği üyeleri tarafından yapılan kamuoyu açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Covid-19 salgını bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de ekonomiyi etkiliyor. Birçok işyeri kapandı, kısmi karantina koşulları ya da sokağa çıkma yasakları ile bireyler evlerine çekildi.

"Üretim ve ticaret faaliyetleri güç kaybediyor, yer yer durma noktasına geliyor. Etkilenen işyerlerinde, çalışanların bir bölümü ücretli ya da ücretsiz izne çıkarılıyor. Bir kısım çalışan ise işlerini kaybediyor.

"Yanınızdayız Derneği olarak, yaşanan her krizde olduğu gibi, şimdi de özellikle kadınların çalışma hayatında içinde bulundukları eşitsizlik ve ayrımcılığın daha da artacağından endişeliyiz.

"Kadınlar, zaten işgücüne katılma oranından istihdama, eşit işe eşit ücretten eğitim seviyelerine, üst düzey yöneticilikten ücretsiz ev işçiliğine, ekonominin her alanında eşitlikten uzak ve dezavantajlı konumdalar.

"Uzmanların, salgının en iyimser tahminle, 3-6 aylık vadede kontrol altına alınabileceği, Türkiye'de ekonominin yüzde 5'e yakın küçülebileceğini, 2020 yılında 1-3 milyon arasında çalışanın işini kaybedebileceği yönündeki öngörüleri karşısında, kadınlar aleyhine olan mevcut dengesizliklerin daha da artacağından kaygılıyız.

"Yanınızdayız Derneği olarak, bu düşüncelerle, ekonomik hayatın bütün paydaşlarına çağrıda bulunuyoruz:

"Koronavirüs salgını nedeniyle işletme ve kuruluşlarda işten çıkarma kararlarının kaçınılmaz hale gelmesi halinde, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkelerine özen gösterilmelidir.

"İstihdamdaki payları zaten düşük olan sektörlerde, kadınlar lehine denge gözetilmesi en temel ilke olmalıdır.

"Kadın girişimcilerin son dönemlerde önemli ilerlemeler gösterdiği küçük işletmelere kullandırılan krediler konusunda, özellikle hassasiyet gösterilmelidir.

"Kamu kaynaklarından zor durumdaki ailelere sağlanan doğrudan desteklerin en verimli kullanımının kadın eliyle olduğu dikkate alınmalıdır.

"Ekonomide ve çalışma yaşamında toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesini, Korona virüs salgınına rağmen devam ettirenlerin Yanınızdayız!"

Yanınızdayız Derneği, erkeklerin aktif katılımıyla toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması amacıyla Mayıs 2018'de kurulmuş, dünyanın sayılı, Türkiye'nin ve bu coğrafyanın ilk sivil toplum kuruluşlarından. www.Yanınızdayız.org


Koronavirüs, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 04:09 Kaynak: DHA


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