Endless Fairs'den YÖK ile ikinci online fuar

Endless Fairs, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile düzenlediği "Üniversiteyi Keşfet" online fuarıyla tercih yapacak öğrencilere online fuarcılık deneyimi sunuyor.

Endless Fairs açıklamasına göre, YÖK, 4-7 Ağustos'ta gerçekleştirilecek ikinci sanal fuarını da Endlesss Fairs ile gerçek fuar atmosferinde gerçekleştiriyor.

Endless Fairs, salgın sürecinde kaygı yaşayan öğrencilere tercih yapma konusunda online fuar fırsatı sunuyor.

Bu alanda 2016 yılından itibaren tecrübe sahibi olan şirket, eğitim sektöründe yaşanan bu kaygılı süreçte öğrencilere ve velilere en doğru tercihi yapmalarında yardımcı oluyor.

Endless Fairs Üst Yöneticisi (CEO) Gökmen Özdemir, YÖK'ün düzenlediği online fuarların dijital ve teknik anlamdaki tüm süreçlerini üstlendiklerini belirterek, "20-22 Temmuz'da YÖK ile 'Study in Turkey Sanal Fuarı 2020' konulu ilk fuarımızı gerçekleştirmiştik. Bu etkinliğe Türk diplomatik temsilciliklerinin de bulunduğu 142 ülkeden 20 binden fazla öğrenciyi ağırlayarak YÖK'ün tarihinde ilk online fuarını global düzlemde düzenlediğimiz için gururluyuz." ifadelerini kullandı.

Şimdi ise ikinci fuar gerçekleştirdiklerini aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Gençlere yönelik yaptığımız bu fuarla hayatta ilk adımlarında onların yanında olmak istiyoruz. YÖK'ün dijital platformda ilk adımında çözüm ortağı oluşumuz pazarda güvenilirliğimizi artırırken, eğitim gibi önemli bir unsuru yurt dışına taşımamız ulusal, global düzlemde bu alanda markalaşmamızı sağlayacaktır. Yabancı öğrencilere online fuarla daha hızlı, daha kolay ulaşarak eğitim sektörüne yeni bir ivme kazandıracağız."