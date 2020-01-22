Endonezya, 2020 hac kotasına 10 bin ek kontenjan istiyor - Son Dakika

Endonezya Din İşleri Bakanı Fahrul Razi, ülkesine ayrılan 2020 hac kotasında 10 bin kişilik ek kontenjan için Devlet Başkanı Joko Widodo'dan yardım istedi.

Razi, yaptığı açıklamada, başvuru yoğunluğu nedeniyle Widodo'dan 2020 hac kotasının artırılmasına yönelik Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesini istediğini belirtti.

Widodo'nun, Kral Selman ile yakınlığını bildiğini ve bu konuda yardımcı olması talebinde bulunduğunu vurgulayan Razi, bu yıl için hac kotasında 10 bin kişilik ek kontenjana ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Razi, 221 bin olan hac kotasının 231 bine yükseltilmesi konusunda Suudi Arabistan Hac ve Umre İdaresine de resmi taleplerini ilettiklerini, bununla ilgili görüşmelerinin sürdüğünü aktardı.

Suudi Arabistan yönetimi, Mekke'de kutsal mekanlardaki genişletme çalışmaları nedeniyle 2013'te 211 binden 168 bine düşürdüğü Endonezya'nın hac kotasını 2017'de 221 bine yükseltmişti.

260 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık 4. ülkesi olan Endonezya, en yüksek Müslüman nüfusunu barındırıyor.

Ülke nüfusunun yüzde 87'si Müslüman, yüzde 10'u Hristiyan, yüzde 1,7'si Hindu ve yüzde 1,3'ü diğer inanç sahiplerinden oluşuyor.