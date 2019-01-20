Son Dakika Haberleri: Endonezya 51 Çinliyi Sınır Dışı Etti

Endonezya 51 Çinliyi Sınır Dışı Etti

1 saat önce

Endonezya'da, çalışma izni için gerekli belgeleri eksik olan 51 Çinli işçi sınır dışı edildi.

Endonezya 51 Çinliyi Sınır Dışı Etti, System.String[]
Endonezya'da, çalışma izni için gerekli belgeleri eksik olan 51 Çinli işçi sınır dışı edildi.

Tempo gazetesinin haberine göre, Sumatra Adası'nda yer alan Açe eyaletindeki işgücü ajansı, yapılan denetlemede geçen yıldan bu yana "PT Lafarge Cement Indonesia" adlı inşaat firması bünyesinde çalışan ve gerekli belgeleri olmayan 51 Çinliyi sınır dışı etti.

Çinli işçilerin dün itibariyle tamamının ülkelerine gönderildiği açıklayan Açe İşgücü Ajansı Gözetim Merkezi Başkanı Putut Rananggono, işçilerin enerji santrali alanındaki Çinli bir şirket aracılığıyla bölgede istihdam edildiği bilgisini aktardı.

Sınır dışı edilen Çinli çalışanlarına ilişkin açıklama yapan Lafarge şirketi de işe alımda ortak çalıştıkları Çinli şirketin, işçiler için gerekli belgelerin tamamlanması konusunda yerel makamlarla koordineli çalışacağını bildirdi.

Endonezya İşgücü Bakanlığı verilerine göre, ülkede bulunan yaklaşık 100 bin yabancı çalışanın 32 binini Çin vatandaşları oluşturuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Açe, İşçi, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



ABD'de Federal Hükümetin Kapalı Olmasından Dolayı Maaş Alamayan Çalışanlar, Çareyi Tefecilerde Buldu Çalışanlar Dikkat! Keyfi Rapor Almak İşten Atılma Sebebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eski Dava Arkadaşlarına Sitem Etti: Ne Çektiysek Onlardan Çektik! Binali Yıldırım Duyurdu: Meclis Başkanlığı Görevimdeki Son İşim Bu Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.1.2019 17:08:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya 51 Çinliyi Sınır Dışı Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]