Endonezya Ankara Büyükelçisi Kahramanmaraş'ta - Son Dakika

Endonezya Ankara Büyükelçisi'ni Kahramanmaraş'ta ağırlayan MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, "Karşılıklı ticaret ve turizmin gelişmesi için çaba harcıyoruz" dedi.

Tayvan, Afganistan ve Somali gibi ülkelerin Büyükelçilerini Kahramanmaraş'ta ağırlayarak dondurmanın anavatanı hakkında bilgiler veren MADO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kanbur, geçen yıl makamında ziyaret ettiği Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'ı Kahramanmaraş'ta misafir etti.

Dondurma alanında Romalılara kafa tutup, dondurmanın doğduğu yerin Kahramanmaraş olduğunu kabullendirdiklerini ifade eden Kanbur, " Türkiye'nin, Kahramanmaraş'ın ve MADO'nun bayrağını, ne kadar çok ülkeye taşıyabilirsek ne kadar çok ülkeye o bayrakları götürebilirsek bizim için gurur ve sevdadır" dedi.

Kahramanmaraş'a gelen her büyükelçiye sadece dondurmayla ilgili bilgi vermediklerini ve Kahramanmaraş'ın yatırım yapılacak tüm yönleriyle tarihi ve doğa güzelliklerini de sunduklarını dile getiren Kanbur, "Biz her zaman ticaretimizi yaparız burada yaparız, orada yaparız ama ticaretimizi mutlaka yaparız. Hedefimiz ilimizin tarihini, gastronomisini, kültürünü ve doğasını tanıtmaktır. Buraya gelen büyükelçilerimize kentimizin özelliklerini anlatıyor ve yatırımcı getirmeleri konusunda ön ayak olmaya çalışıyoruz" dedi.

Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'ı Ankara'da makamda ziyaret ettiğini ve davet üzerine Büyükelçi'nin Kahramanmaraş'a geldiğini de hatırlatan Kanbur, "Ülkesinde MADO'nun şube ağını almak isteyen yatırımcıların olduğunu ve bizimle irtibata geçireceklerini söyledi. Biz de kabul ettik, ne kadar çok ülkede ülkemizin, ilimizin ve markamızın bayrağını dalgalandırırsak bizim için övünç kaynağı olur. Bundan sonraki hedefimiz de yeni ülkeler ve yeni pazarlara açılmak. Sayın Büyükelçi ile kurduğumuz dostluğu ülkeler arası, iller arası ticarete dönüştüreceğiz" dedi.

Endonezya Büyükelçisi Lalu Muhammed Iqbal'ı da yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'ı kardeş şehir olarak gördüklerini, önceden de Kahramanmaraş hakkında bilgileri olduğunu dile getirerek, "Bu ziyaretle de bunu pekiştirmemiz mümkün oldu. Biz Endonezya ve Türkiye arasındaki ticaret ve turizm köprüsünü vazifesini MADO'nun üstelenebileceğini gördük. Gittiği ülkelere, sadece kaliteli ürünleri değil, Türk gastronomisini ve kültürünü de getiriyor." dedi. - KAHRAMANMARAŞ