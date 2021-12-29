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Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek - Son Dakika

Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek

29.12.2021 11:16
Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek

Endonezya, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekneyi uluslararası sulara geri iteceğini bildirildi.

Endonezya, 120 Arakanlı Müslüman mültecinin (Rohingya) bulunduğu tekneyi uluslararası sulara geri iteceğini bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 120 Arakanlı mülteciyi taşıyan teknenin sızıntı yaptığını ve motorunun hasar gördüğünü belirterek teknenin alabora olma riskiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

UNHCR, teknedeki mültecilerin can güvenliğinden endişe duyulduğunu aktararak Endonezya hükümetine mültecilerin gemiden güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için çağrıda bulundu.

Endonezyalı yetkililer, UNHCR'ın çağrısına rağmen 120 Arakanlı mültecinin bulunduğu teknenin uluslararası sulara geri itileceğini duyurdu.

Söz konusu teknenin, 26 Aralık'ta Açe kenti kıyılarında görüldüğünü aktaran balıkçı Badruddin Yunus, hasar gören ahşap teknede 60 kadın, 51 çocuk ve 9 erkek olduğunu bildirdi.

Bölgedeki balıkçılar tarafından mültecilere su, yiyecek ve kıyafet yardımı yapıldığını belirten Yunus, Arakanlıların Malezya'ya gitmek istediklerini ve 28 gündür teknenin denizde olduğunu aktardı.

Açe Polis sözcüsü Winardy, yetkililerin tekneyi Endonezya sularından çıkarmayı planladıklarını açıkladı.

Winardy, "Teknelerini tamir edip onlara yakıt sağlayacağız ve Malezya'ya olan hareketini izleyeceğiz." dedi.

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Birleşmiş Milletler, Endonezya, Müslüman, Malezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya, Arakanlı Müslümanların bulunduğu tekneyi geri itecek - Son Dakika
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