Endonezya ASEAN bünyesinde Myanmar'daki siyasi duruma çözüm arıyor - Son Dakika

Endonezya ASEAN bünyesinde Myanmar'daki siyasi duruma çözüm arıyor

17.02.2021 17:37
Endonezya ASEAN bünyesinde Myanmar'daki siyasi duruma çözüm arıyor, System.String[]

Endonezya, Myanmar'daki askeri darbe sonrası siyasi sürece ilişkin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde çözüm arıyor.

Endonezya, Myanmar'daki askeri darbe sonrası siyasi sürece ilişkin Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) bünyesinde çözüm arıyor.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Myanmar sorununa ilişkin resmi ziyaret kapsamında gittiği Brunei'nin başkenti Bandar Seri Begawan'da, Brunei Sultanı Hassanal Bolkiah ve mevkidaşı Dato Erywan ile bir araya geldi.

Marsudi, görüşmelerde, ASEAN'ın dönem başkanlığını yürüten Brunei'nin, Myanmar konusunda ASEAN bünyesinde toplantı düzenlenmesini kabul ettiğini belirtti.

ASEAN'ın, Myanmar'ın içinde bulunduğu mevcut siyasi süreç ve demokratik geçiş sürecinin sürdürülmesinde yardımcı olabileceğini aktaran Marsudi, Endonezya'nın çözüm kapsamında tüm paydaşları içeren demokratik bir geçiş sürecine katkı sunmayı amaçladığını vurguladı.

Myanmar konusunda ASEAN üyesi ülkelerin, ABD ve Çin gibi bazı ülkelerin dışişleri bakanlarının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) ile iletişimlerinin sürdüğüne dikkati çeken Marsudi, Myanmar halkının güvenliği ve refahının öncelikleri arasında olduğunu kaydetti.

Marsudi'nin, yarın, Myanmar konusunda ASEAN üye ülkeleriyle temasları kapsamında Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile görüşmesi bekleniyor.

Marsudi ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ile telefon görüşmesinde Myanmar'ın da dahil olduğu bölgesel ve küresel sorunları ele aldı.

Myanmar'da askeri darbe

Myanmar ordusu, kendisine yakın siyasi grupların 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarını ortaya atması ve ülkede yükselen gerilimin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, 1 yıllığına olağanüstü hal ilan ederken, ülkenin fiili lideri Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere uluslararası toplum darbeyi kınamış, Türkiye, en sert tepki veren ülkelerin başında gelmişti. ABD hükümeti, Myanmar'daki darbede rol oynayan üst düzey ordu mensuplarına yaptırım kararı almıştı.

Halk, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlarken polis, yer yer göstericilere müdahalelerde bulunmuştu. Ordu bazı kentlerde sıkıyönetim kararı almıştı.

15 Şubat'ta gözaltına alınan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii'nin gözaltı süresinin bugün dolacağı açıklanmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya, Myanmar, Darbe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya ASEAN bünyesinde Myanmar'daki siyasi duruma çözüm arıyor - Son Dakika


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