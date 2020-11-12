Endonezya ASEAN ülkeleri arasında karantinasız seyahat başlatılmasını istiyor - Son Dakika

Endonezya, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyeleri arasında karantina uygulanmadan seyahatlerin başlatılmasını talep ediyor.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Vietnam'ın başkanlığında video konferans yöntemiyle düzenlenen "37. ASEAN Zirvesi"de yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen turizm sektörünü canlandırmak amacıyla bölge ülkeleri arasında seyahatlerin başlatılmasını istedi.

Widodo, 26 Haziran'daki 36. ASEAN Zirvesi'nde Endonezya'nın önerdiği ASEAN Seyahat Koridoru Düzenlemesi'nin (TCA) mart ayında uygulanmaya konulmasının bölge ekonomisini iyileştirmeye katkı sağlayacağını belirtti.

Öte yandan Endonezya ve Singapur arasındaki seyahat koridoru anlaşmasıyla sadece iş ve resmi ziyaretler için karşılıklı seyahatlere izin veriliyor.

Bölgesel kalkınma ve siyasi istikrarı koruma amacıyla kurulan ASEAN'ın kurucu üyeleri Endonezya, Malezya, Tayland, Filipinler ve Singapur'un yanı sıra Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar ve Kamboçya olmak üzere toplam 10 üyesi bulunuyor.