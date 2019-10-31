Son Dakika Haberleri: Endonezya, atıklarını geri almayan ülkeleri şikayet edecek
Son Dakika Güncel Endonezya, atıklarını geri almayan ülkeleri şikayet edecek

Endonezya, atıklarını geri almayan ülkeleri şikayet edecek

6 saat önce

Endonezya hükümeti, tehlikeli atıklarını geri almayı kabul etmeyen ülkeleri şikayet edeceğini belirtti.

Endonezya, atıklarını geri almayan ülkeleri şikayet edecek, System.String[]

Endonezya hükümeti, tehlikeli atıklarını geri almayı kabul etmeyen ülkeleri şikayet edeceğini belirtti.

Endonezya Orman Bakanlığı Atık Yönetimi Direktörü Rosa Vivien Ratnawati, geri dönüştürülemeyen ve toksik madde içeren ithal atıkları geri almayı reddeden ülkeleri, tehlikeli atık taşınmasıyla ilgili Basel Sözleşmesi Genel Sekreterliğine rapor edeceklerini açıkladı.

Atıkların ticaretinde yasalara aykırı bir durumun bulunması halinde ilgili ülkelerin atıklarını geri almak zorunda olduğunu vurgulayan Ratnawati, ülkedeki atık ithalatıyla ilgili taraflara, geri gönderilmesi istenen atık maddeleri üçüncü bir ülkeye yollamaları durumunda, cezai işlem uygulanabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Şu ana kadar 374 konteyner atığın, ABD ve Almanya'ya geri yollandığı bilgisini paylaşan Endonezya Gümrük İdaresi yetkilileri, Fransa, Japonya, Belçika ve Avustralya'nın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelere ait 210 konteynerin geri gönderilme işleminin sürdüğünü kaydetti.

Endonezya hükümeti, Çin'in geçen yıl atık alımını yasaklaması sonrasında ülkeye özellikle toksik madde içeren atık girişinin artması üzerine, gümrük denetimlerini sıkılaştırdığını açıklamıştı.

Basel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:00 Kaynak: AA
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