Son Dakika Haberleri: Endonezya, Avrupa, Avustralya ve ABD'nin toksik atığını iade edecek
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Endonezya, Avrupa, Avustralya ve ABD'nin toksik atığını iade edecek

1 saat önce

Endonezya'nın, bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve ABD'den aldığı, içinde toksik madde tespit edilen atıkları bu ülkelere geri göndereceği bildirildi.

Endonezya, Avrupa, Avustralya ve ABD'nin toksik atığını iade edecek, System.String[]
Endonezya'nın, bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve ABD'den aldığı, içinde toksik madde tespit edilen atıkları bu ülkelere geri göndereceği bildirildi.
Yerel basında çıkan haberlere göre, bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve ABD'den içinde sadece temiz kağıt atığı olduğu belirtilerek geri dönüşüm için ülkeye gönderilen konteynerlerde toksik madde tespit edildi.
Dünyanın çeşitli bölgelerinden gelen 65 konteynerde yapılan incelemelerde, 38 konteynerde toksik atık, 11 konteynerde ise geri dönüşüme uygun olmayan madde tespit edildi.
Bazı Avrupa ülkeleri, Avustralya ve ABD'den ülkeye gönderilen bu konteynerlerin, geldikleri ülkelere iade edileceği belirtildi.
Yetkililer, geçen ay toksik madde tespit edilen ABD konteynerlerini iade ettiklerini duyurmuş, incelemelerin genişletileceğini açıklamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:31 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Avrupa, Güncel
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