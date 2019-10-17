Son Dakika Haberleri: Endonezya Büyükelçisi İkbal'den ATO'ya ziyaret
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Endonezya Büyükelçisi İkbal'den ATO'ya ziyaret

55 dakika önce

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,6 milyar dolar olduğunu belirterek, bunun en kısa sürede 10 milyar dolara yükseltilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

Endonezya Büyükelçisi İkbal'den ATO'ya ziyaret, System.String[]

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Endonezya ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin 1,6 milyar dolar olduğunu belirterek, bunun en kısa sürede 10 milyar dolara yükseltilmesi için üzerlerine düşeni yapacaklarını ifade etti.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Baran'ı makamında ziyaret etti.

Baran, konuşmasında iki ülkenin ticaret hacmini yükseltmek için çalışmalar yapacaklarını bildirerek, Ankara'nın savunma sanayisindeki gelişimini ve Endonezya ile yapılan ortak çalışmalara değindi.

Endonezya ile Türkiye'nin toplam nüfuslarının 350 milyon olduğuna işaret eden Baran, "Endonezya ile Türkiye arasında halen 1,6 milyar dolar dolan ticaret hacminin en kısa sürede 10 milyar dolar seviyesine yükseltilmesi için ATO olarak üzerimize düşeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi İkbal'in konuşması

Büyükelçi İkbal de göreve 3 ay önce başladığını belirterek, görev süresi boyunca taraflar arasında ticari ilişkilerdeki farkı en aza indirmek için çalışacağını kaydetti.

Türkiye ve Endonezya'nın savunma sanayisi alanında yaptıkları iş birliğine de değinen İkbal, Türkiye'yi savunma sanayisi açısından önemli bir partner olarak gördüklerinin altını çizdi.

Ankara Ticaret Odası, Türkiye, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:22 Kaynak: AA
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