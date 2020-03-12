Endonezya Büyükelçisi İkbal, Samsun'da iş insanlarıyla buluştu

Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi Lalu Muhamad İkbal, Türkiye ile Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşmasını yıl sonunda sonuca bağlamayı hedeflediklerini bildirdi.

İkbal, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası'nca düzenlenen, "Ülke Günleri" etkinliği çerçevesinde iş insanları ile bir araya geldi.

Endonezya ve Türkiye arasındaki iş birliği imkanlarının görüşüldüğü toplantıda konuşan Büyükelçi İkbal, Endonezya'nın yatırım imkanları hakkında iş insanlarını bilgilendirdi.

9 ay önce geldiği Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü dile getiren İkbal, şöyle konuştu:

"İki ülke arasındaki ticaret hacmi 1,6 milyar dolar. Türk ürünleri ülkemizde çok biliniyor. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ülkemizde çok popüler. Türkiye'de genellikle Çin ürünleri tercih ediliyor. Ama bizim ülkemizin ürünleri Çin ürünlerinden daha kaliteli ve fiyatı da daha uygun. Birbirimize çok yakınız ama birbirimizi tanımıyoruz. Duygusal yakınlığımız maalesef ticari yakınlığımıza yansımamış."

Endonezya'daki yatırım fırsatlarını değerlendirme çağrısı yapan İkbal, şöyle devam etti:

"Endonezya ve Türkiye, dünyanın gelişmiş ekonomileri arasında yer alan iki Müslüman ülkedir. Endonezya son 10 yılda yüzde 5 büyüme gösteren ender ülkelerden bir tanesi. Hedefimiz 2045 yılında dünyanın ilk beş ekonomisi arasına girebilmek. Artık büyümeye değil, kaliteye odaklanıyoruz. Bundan sonra yapmamız gereken birbirimizle daha sıkı bağlar kurmak ve iş birliğini sağlamak. Birbirimizi tanıdığımızda bunun potansiyelimize de yansıyacağına inanıyorum. Türkiye ile Endonezya arasındaki serbest ticaret anlaşmasını bu yıl sonunda sonuca bağlamayı hedefliyoruz. Anlaşma devreye girdikten sonra iki ülke arasındaki ticaret daha da hareketlenecek. Samsun sanayisi de bu anlaşmadan faydalanabilir. Fırsatları kaçırmamamız lazım. Endonezya her geçen gün büyüyen bir pazar durumunda. Gelin fırsatları değerlendirin. Endonezya pazarına girmeniz için de elimden geleni yapmaya hazırım."

Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu da iki ülke arasında yapılacak iş birliği için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.