Endonezya, çift doz Kovid-19 aşısı olanlar için hatırlatma dozu uygulamayı planlıyor - Son Dakika

Endonezya'da nüfusun yarısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tam aşılanmasının ardından hatırlatma dozu uygulanması hedefleniyor.
Strait Times gazetesinin haberine göre, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin yaptığı açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 50'sinin çift doz Kovid-19 aşısı olmasının ardından halka destekleyici aşılar yapmayı planladıklarını bildirdi.
Sadikin, hatırlatma dozunun aralıkta yapılmaya başlanmasının öngörüldüğünü aktararak, dünya genelinde aşı adaletsizliği olduğunun altını çizdi.
Dünyanın en kalabalık ülkelerinden Endonezya'da nüfusun yüzde 29'unun Kovid-19'a karşı tam aşılandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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