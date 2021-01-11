Endonezya, Çin aşısına acil kullanım onayı verdi - Son Dakika

Endonezya, Çinli Sinovac'ın geliştirdiği korona virüs aşısına acil kullanım onayı verdi.
Endonezya Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM), Çinli Sinovac'ın korona virüse karşı geliştirdiği CoronaVac aşısının yüzde 65.3 oranında etkin olduğunu açıkladı. Elde edilen verile ışığında Endonezya, Sinovac aşısına "acil kullanım onayı" verdi.
Endonezyalı yetkililer, klinik denemelerin ilk sonuçlarını ilerleyen saatlerde açıklayacak. Endonezya, 3 milyon doz CoronaVac aldı ve yaklaşık 122.5 milyon doz daha almayı planlıyor.
(İHA)
Kaynak: İHA
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