Endonezya, Çin'den ilk Covid-19 aşısı sevkiyatını yaptı - Son Dakika

Endonezya, Çin'den ilk Covid-19 aşısı sevkiyatını yaptı

06.12.2020 19:27
Endonezya, Çin'den ilk Covid-19 aşısı sevkiyatını yaptı, System.String[]

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın Çin'den ilk korona virüs aşısı sevkiyatının yapıldığını duyurarak, hükümetin Covid-19'a karşı toplu bir aşılama programı hazırladığını aktardı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın Çin'den ilk korona virüs aşısı sevkiyatının yapıldığını duyurarak, hükümetin Covid-19'a karşı toplu bir aşılama programı hazırladığını aktardı.

Korona virüs salgınına karşı ülkeler aşı üreticilerinden potansiyel aşıları satın almaya devam ediyor. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo yaptığı açıklamada, Endonezya'da Ağustos ayından bu yana test edilen ve Çin menşeili Sinovac Biotech Ltd. tarafından üretilen potansiyel Covid-19 aşısından 1,2 milyon dozluk ilk sevkiyatın ülkeye ulaştığını duyurdu. Widodo, Ocak ayı başlarında ise 1,8 milyon doz daha alınmasının planladığını ifade etti.

Başkan Widodo, aşının Gıda ve İlaç Ajansı (BPOM) tarafından değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, aşının onaylanması sonrası hükümetin aşıyı ülke geneline dağıtmak için hazırlandığını açıkladı. Widodo, "Aylardır çeşitli kentler de simülasyonlar yapıyoruz. Aşılamaya başlayabileceğimize karar verildiğinde her şeyin hazır olacağına eminim" dedi.

Sinovac'ın geliştirdiği aşının geç safha denemeleri Brezilya ve Türkiye'de devam ediyor. Brezilya'daki denemelere ilişkin sonuçların Aralık ayı ortasına kadar açıklanması bekleniyor.

Endonezya'da toplam vaka 575 bin 796'a, toplam can kaybı ise 17 bin 740'a ulaştı.

(İHA)

Çin Halk Cumhuriyeti, Joko Widodo, Koronavirüs, Endonezya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Endonezya, Çin'den ilk Covid-19 aşısı sevkiyatını yaptı - Son Dakika


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