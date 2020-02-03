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Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
6 saat önce
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
Hükümetin kararına tepki gösteren protestocular pazar günü düzenledikleri eylemler sırasında polisle çatıştı.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:38
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