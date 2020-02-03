Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı - Son Dakika Dünya

Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı

6 saat önce

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.

Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı, System.String[]

Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.


Hükümetin kararına tepki gösteren protestocular pazar günü düzenledikleri eylemler sırasında polisle çatıştı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Wuhan, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:38 
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