Son Dakika › Dünya › Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı - Son Dakika Dünya
Endonezya: Çin'den tahliye edilenleri şehirlerinde istemeyen protestocular polisle çatıştı
6 saat önce
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı.
Koronavirüs salgınından dolayı Çin'in Vuhan kentinden tahliye dilen Endonezya vatandaşlarının karantina için Natuna Adası'na getirilmesi ada sakinlerini kızdırdı. View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 05:27
Son Dakika Karantinaya alınan Vuhan'da vatandaşlar, gece pencerelerden birbirlerine sesleniyorlar: Savaşmaya devam et Diyarbakır Sağlık Müdürlüğü'nden Koronavirüs açıklaması: Herhangi bir bulguya rastlanmadı 32 yaşındaki Weng, ikinci çocuğuna hamileyken virüse yakalandı! Hastalığının adını öğrenemeden öldü Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: 76 rejim mensubu asker etkisiz hale getirildi