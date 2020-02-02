Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika

Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı

7 saat önce

Endonezya, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu.

Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı, System.String[]

Endonezya, yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) nedeniyle Çin vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını durdurdu.

Kompas gazetesinin haberine göre, Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Çin'deki koronavirüs salgını nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasının geçici süreyle askıya alındığını açıkladı.

Marsudi, Çin'de yaşayanlar için kapıda vize verilmesi uygulamasını da durdurma kararı aldıklarını belirtti.

Çin pasaportu olanların ülkeye giriş ve ülke üzerinden transit geçişlerinin de geçici olarak yasaklandığını ifade eden Marsudi, söz konusu yasağın 14 gündür Çin'de bulunan yabancı ülke vatandaşlarını da kapsadığını dile getirdi.

Marsudi, ayrıca hükümetin Endonezya vatandaşları için belirli bir süre Çin'e seyahat etmeme uyarısını yineledi.

5 Şubat itibariyle tüm uçuşlar durdurlacak

Ulaştırma Bakanlığı, Endonezya-Çin arasında tüm uçuşların 5 Şubat itibariyle durdurulacağı bilgisini paylaştı.

Endonezya, bugün Vuhan'daki 238 vatandaşını tahliye etmişti.Tahliye edilenler, Riau Adaları'na bağlı Natuna bölgesindeki askeri hastanede 14 gün karantina altında tutulacak.

Yeni tip koronavirüs salgını

Virüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti.

Ülkede salgın sona erinceye kadar yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüs, Çin ana karası dışında Hong Kong ve Makao özel idari bölgeleri ile Tayvan'da görülürken, bölge ülkeleri Tayland, Güney Kore, Japonya, Singapur, Vietnam, Malezya, Kamboçya, Sri Lanka, Filipinler, Hindistan ve Nepal de ülkelerinde virüsü taşıyan kişilerin olduğunu doğrulamıştı.

Ortaya çıktığı yerden dolayı "Vuhan virüsü" diye de adlandırılan yeni tip koronavirüs, çoğunlukla Çin'den bu ülkelere giden kişiler yoluyla Fransa, Kanada, İtalya, İspanya, Rusya, İsveç, ABD, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Finlandiya ve Almanya'ya da sıçramıştı.

Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304'e, virüs bulaşan kişi sayısı14 bin 380'e yükselmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı
Çin, Corona virüsünden ölenlerin gömülmesini yasakladı Koronavirüsle pençeleşen Çin'den kahreden görüntüler! Karantinadaki bebeğin kucak isteği babasını gözyaşlarına boğdu Trabzon'da koronavirüs alarmı! Çinli turist hastaneye kaldırıldı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 23:19:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Endonezya, Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını askıya aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]