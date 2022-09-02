Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Karabük'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

02.09.2022 14:13
Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Karabük'te ziyaretlerde bulundu

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Endonezya Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Lalu Muhammed İkbal, Karabük'te çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Karabük Üniversitesini ziyaret eden İkbal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar tarafından Rektörlük makamında ağırlandı.

Burada konuşan İkbal, "Sıcak ve samimi karşılamanızdan dolayı çok teşekkür ederiz. Karabük Üniversitesinde okuyan Endonezyalı öğrencilerimizi yakından takip ediyoruz. Karabük Üniversitesi uluslararası alanda çok aktif." ifadelerini kullandı.

Açar da "Endonezya bizim kardeş ülkelerimizden birisi. Endonezyalı 87 öğrencimiz var. İş birliğimizin artmasını isteriz." dedi.

Ziyarette, rektör yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Ayşegül Ay hazır bulundu.

Büyükelçi İkbal daha sonra Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili'yi makamında ziyaret etti.

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Kaynak: AA

Muhammed İkbal, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya'nın Ankara Büyükelçisi İkbal, Karabük'te ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

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