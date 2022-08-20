Endonezya'da ilk maymun çiçeği vakası

Komşu ülke Singapur 'da geçtiğimiz ay ilk maymun çiçeği vakası bildirilmiş ve 5 Ağustos tarihine kadar ülkede 15 maymun çiçeği vakası doğrulanmıştı.

Maymun çiçeği virüsü Endonezya'ya da sıçradı. Endonezya Sağlık Bakanlığı , yurtdışından gelen 27 yaşındaki 1 erkekte ilk maymun çiçeği vakasının tespit edildiğini açıkladı. Bakanlık, hastanın durumunun iyi olduğunu ve hafif semptomlar gösterdiğini belirterek, hastanın evinde karantina altına alındığını duyurdu.

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanlığı, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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