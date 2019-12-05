Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 12. Bali Demokrasi Forumu başladı
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Endonezya'da 12. Bali Demokrasi Forumu başladı

6 saat önce

Endonezya'nın Bali Adası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Bali Demokrasi Forumu (BDF), Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Endonezya'da 12. Bali Demokrasi Forumu başladı, System.String[]

Endonezya'nın Bali Adası'nda bu yıl 12'incisi düzenlenen Bali Demokrasi Forumu (BDF), Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin açılış konuşmasıyla başladı.

Bali Nusa Dua Kongre Merkezi'nde gerçekleşen ve bu yıl "Demokrasi ve Kapsayıcılık" temasının ele alındığı forumda, uluslararası kuruluşlar ve çeşitli ülkelerden 100'e yakın temsilci ve çok sayıda davetli bulunuyor.

Forumun açılış konuşmasını yapan Marsudi, kapsayıcı olması ve herkesin demokratik sürece katkıda bulunma fırsatına sahip olması durumunda demokrasinin başarılı olacağının altını çizdi.

Marsudi, kadınların güçlendirilmesi konusuna vurgu yaparak, kadınların politikaya katılımı ve liderliği üzerine bir panel düzenleneceğini söyledi.

Panele, Kenya, Namibya ve Avustralya'nın dışişleri bakanları ve kendisi dahil 4 kadın bakanın katılacağını aktaran Marsudi, böyle bir panelin olmasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Mahmut Erol Kılıç da foruma katılıyor.

2008'den bu yana her yıl düzenli olarak yapılan Bali Demokrasi Forumu, insan hakları, karşılıklı saygı, demokrasi ve eşitlik konularını teşvik ediyor.

Forum, yarın sona erecek.

Bali Adası, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:26 Kaynak: AA
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