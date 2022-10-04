Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil - Son Dakika
Üye Girişi

Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

04.10.2022 14:50
Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

Endonezya'da 125 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkış kapılarının kaçmak için uygun olmadığı bildirildi.

Endonezya'da 125 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkış kapılarının kaçmak için uygun olmadığı bildirildi.

Endonezya emniyet yetkililerinden yapılan açıklama, stadyumun kapılarının çok dar olduğu ve kapıdan aynı anda sadece iki kişinin geçebildiği belirtildi.

Polisin soruşturma sırasında, izdihamda en fazla kişinin yaşamını yitirdiği 14 kapıdan 6'sına odaklandığı aktarıldı.

Polis sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 kapının kilitli olmadığını ancak aynı anda yalnızca iki kişinin geçebildiğini belirterek insanların izdiham sırasında ezildiğini ifade etti.

Olay

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti Son Dakika | Futbol maçında çıkan izdihamda 32 çocuk hayatını kaybetti Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi Endonezya'da futbol maçında çıkan izdihamda 125 kişi can vermişti! 32'sinin çocuk olduğu belirtildi
Kaynak: AA

Surabaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:56 Komedyen Eser Yenenler film için bambaşka bir görünüme büründü! Eşi Berfu Yenenler bile tanımadı
20:42 ABD ile görüşme yapan Miçotakis'ten, Türkiye'ye skandal gönderme
20:25 İtalya, toplu tecavüz olayına karışan futbolcu Robinho için Brezilya'ya iade başvurusu yaptı
20:03 ABD'de yeşil giyen kadınlar, metroda 2 genç kıza kabusu yaşattı
19:44 Delle Alli'ye İngiltere'den kötü haber! Gelecek planları arasında yer almıyor
19:25 Edirne'deki KYK yurdunda kalan öğrencilerden yeni bir iddia daha: Arkadaşımızı yatağında yılan ısırdı
19:20 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın koronavirüse testi pozitif çıktı
19:01 Şef Somer Sivrioğlu'nun 20 yaş küçük sevgilisi güzelliğiyle dikkat çekti!
18:50 Selahattin Demirtaş'ın polisevine yapılan saldırıyı kınaması PKK'yı rahatsız etti: Ukalalık yapma
18:21 Tutuklu bulunan Adnan Oktar'dan kadınlarla ilgili gündem olacak sözler: Beni kıskanıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.10.2022 21:14:40. #1.11#
SON DAKİKA: Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement