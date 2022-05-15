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Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in toplantıya başkanlık etmesi
Endonezya-ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı toplant
Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadiki'in meslektaşı ile görüşmesi ENDONEZYA - Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 15. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Sağlık Bakanları Toplantısına katılan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra ve Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin görüşme gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı - Son Dakika