Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı - Son Dakika
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Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı

15.05.2022 03:04

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Güvenlik giriş kontrolü Ulusal bayraklı çeşitli delege arabaları Mekanın görünümü Çeşitli delegelerin gelişi Toplantıda katılan delegeler Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in toplantıya başkanlık etmesi Endonezya-ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı toplant...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Güvenlik giriş kontrolü

Ulusal bayraklı çeşitli delege arabaları

Mekanın görünümü

Çeşitli delegelerin gelişi

Toplantıda katılan delegeler

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin'in toplantıya başkanlık etmesi

Endonezya-ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı toplant

Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadiki'in meslektaşı ile görüşmesi ENDONEZYA - Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen 15. Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği Sağlık Bakanları Toplantısına katılan ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Xavier Becerra ve Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin görüşme gerçekleştirdi.

Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı
Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı
Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı
Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı

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Bali Adası, Endonezya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Endonezya'da 15. ASEAN Sağlık Bakanları Toplantısı - Son Dakika
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