Endonezya'da 18 Balıkçı Teknesi Yandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, limana bağlı 18 balıkçı teknesinin yandığı bildirildi.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da, limana bağlı 18 balıkçı teknesinin yandığı bildirildi.



Endonezya ajansı Antara'nın haberine göre, başkentin kuzeyindeki Muara Baru Limanı'na bağlı balıkçı teknelerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.



Şu ana kadar 18 balıkçı teknesinin yandığını açıklayan yetkililer, kısmen kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Olayda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin ise henüz resmi açıklama yapılmadı.

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