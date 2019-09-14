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- Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Mühimmat Patladı: 1 Yaralı

38 dakika önce

- Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı: 1 yaralıJAKARTA - Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat içeren depoda meydana gelen patlama sonucu bir polisin yaralandığı ve bölge sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.

- Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat patladı: 1 yaralı

JAKARTA - Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma mühimmat içeren depoda meydana gelen patlama sonucu bir polisin yaralandığı ve bölge sakinlerinin tahliye edildiği açıklandı.

Endonezya polisi, Endonezya'nın Orta Java bölgesindeki Semarang kentinin yakınlarında Srindol bölgesinde bir polis merkezinin içinde bulunan 2. Dünya Savaşı'ndan kalan mühimmat içeren depoda patlama meydana geldiğini duyurdu. Polis, patlama nedeniyle bir polisin yaralandığını ve bölgedeki bazı sakinlerin tahliye edildiğini ifade etti. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını söndürmeye çalışıyor.

- Endonezya'da 2. Dünya Savaşı'ndan Kalan Mühimmat Patladı: 1 Yaralı

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 12:23 Kaynak: İHA
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