- Endonezya'da 20 Araçlık Zincirleme Kaza: 8 Ölü
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- Endonezya'da 20 araçlık zincirleme kaza: 8 ölüJAKARTA - Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:03 Kaynak: İHA
- Endonezya'da 20 araçlık zincirleme kaza: 8 ölü
JAKARTA - Endonezya'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.
Endonezya'da Toll Road Cipularang otoyolunda 7 kamyon, 11 otomobil ve 2 otobüsün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, otoyolda trafik durma noktasına geldi. Feci kazada hayatını kaybedenlerden 4'ünün çıkan yangın sonucu ciddi yanık teşhisiyle kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiği açıklandı.
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