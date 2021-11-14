Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı - Son Dakika

Endonezya'da 2021 Uluslararası Otomobil Fuarı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanın dış görüntüsü Ziyaretçilerin vücut ısısının ölçülmesi MINI marka otomobiller BMW marka otomobiller BMW M4 x KITH otomobil Lexus LF-30 elektrikli otomobil MG elektrikli otomobiller Hyundai Prophecy otomobil Hyundai Ioniq elektrikli otomobil Hyundai Kona...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Fuar alanın dış görüntüsü Ziyaretçilerin vücut ısısının ölçülmesi MINI marka otomobiller BMW marka otomobiller BMW M4 x KITH otomobil Lexus LF-30 elektrikli otomobil MG elektrikli otomobiller Hyundai Prophecy otomobil Hyundai Ioniq elektrikli otomobil Hyundai Kona elektrikli otomobil Üzerinde Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widodo'nun imzası bulunan Hyundai Kona elektrikli otomobil Hyundai-Boston Dynamic robot köpek Toyota elektrikli otomobil Dunlop araç lastikleri CAKARTA - Endonezya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri dolayısıyla iptal edilen etkinliklerin ardından pandemi sürecinin ilk otomobil fuarı GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı (GIIAS) başkent Cakarta'nın doğusunda yer alan Tangerang bölgesinde düzenlendi. 21 Kasım'a kadar ziyarete açık olacak fuara 300'den fazla marka katılırken 150 yeni araç ise dikkat çekti.

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