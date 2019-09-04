Endonezya'da 21 araçlı zincirleme kaza: 8 ölü, 29 yaralı
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Endonezya'da 21 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 05:20 Kaynak: DHA
Endonezya'da 21 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi ise yaralandı. Yaralıların 3'ünün durumunun ciddi olduğu belirtildi.
Endonezya'nın Bandung ve Cakarta kentlerini birbirine bağlayan otoyolda, Purwakarta yakınlarında 21 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Otoyolda çöp kamyonunu bekleyen çok sayıda araca, fren arızası sebebiyle kontrolden çıkan ve kum taşıyan bir kamyon çarptı. 3 aracın yandığı kazada, 8 kişiden 1'i olay yerinde, 7'si ise kaldırdıkları hastanelerde yaşamını yitirirken; 29 kişi ise yaralandı.
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