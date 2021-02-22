Endonezya'da 28 bin kişi selden etkilendi - Son Dakika

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Bekasi ve Karawang bölgesinde meydana gelen selden 28 bin kişinin etkilendiği bildirildi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı Bilgi ve İletişim Merkezi Başkanı Raditya Jati, yaptığı açıklamada, Bekasi'de 4, Karawang'da 34 köyün hafta sonundan bu yana süren şiddetli yağışların sele neden olduğunu belirtti.

Bazı bölgelerde su seviyesinin 1 ile 2,5 metreye yükseldiği bilgisini paylaşan Jati, selden 28 binden fazla kişinin etkilendiği, bölge genelinde 4 bin 184 kişinin güvenli alanlara tahliyesinin sürdüğünü aktardı.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da özellikle ekim-nisan döneminde sıklıkla su baskınları ve heyelanlar meydana geliyor.