Endonezya'da 30 ev yandı

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 30 ev yandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çıkan yangında 30 ev yandı.

Kompas gazetesinin haberine göre, başkentin Doğu Cakarta bölgesinin Jatinegara Mahallesi'nde bir evde çıkan yangın bitişteki evlere sıçradı.

Yangında 30 müstakil evin kül olduğunu açıklayan yetkililer, yaklaşık 350 kişinin durumdan etkilendiğini belirtti.

Çıkış nedeninin henüz belirlenemediği yangında can kaybı ve yaralananın olmadığı kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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