Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti
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Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti

1 saat önce

Yerel kaynaklara göre 103 tutuklunun bulunduğu bir cezaevinde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı. Güvenlik güçlerinin, bölge genelinde kaçan mahkumları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti, System.String[]

Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi.?


Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Sigi bölgesindeki Maku köyünde, 103 tutuklunun bulunduğu Klass III Kadın Cezaevi'nde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01 
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