Endonezya'da 36 kadın mahkum firar etti
1 saat önce
Yerel kaynaklara göre 103 tutuklunun bulunduğu bir cezaevinde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.
Güvenlik güçlerinin, bölge genelinde kaçan mahkumları arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Endonezya'nın Orta Sulawesi eyaletinde 36 kadın mahkumun firar ettiği belirtildi.?
Republika gazetesinin haberine göre, eyaletin Sigi bölgesindeki Maku köyünde, 103 tutuklunun bulunduğu Klass III Kadın Cezaevi'nde dün gece çıkan yangından yararlanan 36 mahkum kaçmayı başardı.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 10:01
Yüzü maskeli gaspçının, kadın kasiyerin boğazına bıçak dayadığı anlar kamerada Adana'da İki kadın sokakta yürürken silahlı saldırıya uğradı Hırsızlıkla suçlanan kadın, AVM'nin ortasında "Hiçbir şey çalmadım" diyerek çırılçıplak soyundu 1 çocuk annesi kadına kocasından şok teklif: Üzerine kuma getireyim mi?