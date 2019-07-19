Endonezya'da 4,5 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'nın Batı Cava eyaletine bağlı Tasikmalaya kentinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden (BMKG) yapılan açıklamada, yerel saatle bugün saat 01.22'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiği bildirildi.

Denizin 22 kilometre derininde meydana gelen sarsıntının merkez üssü, Tasikmalaya'nın 58 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.

Depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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