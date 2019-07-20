Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,0 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,0 büyüklüğünde deprem

38 dakika önce

KUALA Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,0 büyüklüğünde deprem, System.String[]
KUALA Endonezya'nın Maluku eyaletine bağlı Seram Adası'nda 5,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Birimi'nden yapılan açıklamada, adanın kuzey kıyılarında bu sabah 5,0 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiği bildirildi.
Denizin 10 kilometre altında meydana gelen sarsıntının merkez üssü, adanın 34 kilometre kuzey batısı olarak belirlendi.
Depremde herhangi bir can kaybı yaşanmazken tsunami uyarısı da yapılmadı.
Maluku eyaletinin kuzeyinde geçen hafta 7,3 büyüklüğünde deprem olmuş, 2 kişi hayatını kaybetmişti.
Maluku, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 12:37 Kaynak: AA
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