Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem

1 saat önce

Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem, System.String[]
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesinin 23 kilometre güneydoğusundaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:33 Kaynak: AA

Sulavesi Adası, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji'den Karla Karışık Yağmur ve Kar Uyarısı! Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e Sert Sözler: Taklacı, Sen Kimsin Ya!

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar Skandal Sözler: Allah Mahşerde Size Hesap Sormaz Bakan Soylu, Teslim Olan Teröristleri Nasıl İkna Edildiklerini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.3.2019 15:46:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]