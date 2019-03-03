Endonezya'da 5,1 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Sulawesi Adası'nda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Sulawesi Adası
'nda 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.?
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü Orta Sulawesi eyaletine bağlı Sigi bölgesinin 23 kilometre güneydoğusundaki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Depremde ilk belirlemelere göre ölen veya yaralanan olmadı. Deprem sonrası tsunami alarmı da verilmedi.
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 02:33 Kaynak: AA
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