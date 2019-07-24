Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
Son Dakika Güncel Haber

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

57 dakika önce

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem, System.String[]
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Doğu Cava eyaletindeki Sumberasri bölgesinin 11 kilometre güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 103,2 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Amerika Birleşik Devletleri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev'den ABD'den F-16 alımına veto Beyaz Saray'da kritik Türkiye toplantısı başladı ABD Başkanı Trump, Cumhuriyetçi senatörlerle Türkiye'yi görüştü Lockheed, Türkiye'yi F-35 parça üretiminden çıkardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.7.2019 09:59:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]