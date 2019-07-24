Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
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Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 09:02 Kaynak: AA
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Doğu Cava eyaletindeki Sumberasri bölgesinin 11 kilometre güneyi olan 5,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 103,2 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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