Endonezya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem
1 saat önce
Endonezya'nın Maluku eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya'nın Maluku
eyaletinde 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyalete bağlı Doğu Seram bölgesinin 88 kilometre güneybatısında olan depremin, yerin 99 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.
Deprem nedeniyle şu ana kadar can kaybı ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı, tsunami uyarısı da yapılmadı.
Endonezya'da 28 Eylül
2018'de Sulawesi Adası
'ndaki Palu
Körfezi'nde meydana gelen 7,5 büyüklüğünde deprem ve ardından oluşan tsunamide 4 bin 340 kişi hayatını kaybetmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 06:09 Kaynak: AA
Deprem Tahmincisi Frank Hoogerbeets, 9 Büyüklüğünde Deprem Olacağını İddia Etti
DSP Lideri Aksakal'dan CHP'ye Suçlama: Atatürk'ü İstismar Ediyorlar
Trump'ın Damadı Erdoğan'la Görüşmek İçin Ankara'ya Geliyor
Afyonkarahisar'da 15 Kişinin Alınacağı 6 Aylık İşe, 1040 Kişi Başvurdu